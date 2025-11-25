Причал с подсветкой в Брейтове установит «Ярославский ДОК»

Контракт на строительство дебаркадера для Брейтова заключен с ООО «Ярославский ДОК». Подписанное соглашение размещено на сайте госзакупок и уже находится на исполнении.

Фото: Правительство Ярославской области

Цена контракта составила 33,5 млн руб., что на 11,5 млн руб. меньше изначальной цены. Причал будет стальным дебаркадером прямоугольной формы размерами 25 на 6,8 м. Его планируется установить в месте впадения реки Латыгора в реку Сить.

Новый дебаркадер будет принимать суда типа «Метеор» на маршруте Ярославль – Брейтово. Дебаркадер будет крытым, отдельно оговаривается световой короб с гербом Брейтова и световые буквы с названием села.

Минимальный срок службы причала — не менее 25 лет. Построить и ввести в эксплуатацию его хотят к речной навигации 2026 года.

Алла Чижова