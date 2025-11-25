Премьер Британии Стармер призвал страны G20 отказаться от российской нефти

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к вытеснению российской нефти и газа с мировых рынков. Он сообщил, что пытался отговорить от покупки российского топлива участников саммита G20 в ЮАР.

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

«Это жизненно важно, особенно сейчас, когда на Украине начинается холодная зима»,— сказал он во время выступления в Палате общин (трансляция велась на YouTube-канале Daily Express).

В Евросоюзе действует программа RePowerEU по отказу от российской нефти и газа к концу 2027 года. В октябре США и Британия ввели санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Морской экспорт нефти из России в середине ноября упал до 291 тыс. тонн в сутки, что стало минимальным значением с начала года.

