Сенаторы поддержали законопроект о реформе контроля муниципалитетов

Комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности 25 ноября поддержал концепцию законопроекта о совершенствовании контроля деятельности органов местного самоуправления (МСУ).

Согласно проекту, на органы МСУ распространятся механизмы контрольно-надзорной деятельности, применяемые по отношению к бизнесу и бюджетным учреждениям: риск-ориентированный подход, профилактика и досудебное обжалование. Кроме того, документ обязывает контрольные органы учитывать особенности местного бюджета и процедуры муниципальных закупок. Это, по оценке главы комитета Вячеслава Тимченко, приведет к уменьшению расходов местных бюджетов, связанных с выплатой штрафов и исполнением судебных решений.

По словам директора департамента конституционного развития Минюста Юлии Манаховой, законопроект делает упор на профилактические и превентивные мероприятия. Срок выполнения предписаний контрольно-надзорного органа муниципалитетом может быть продлен до трех лет, и если нарушение будет устранено до истечения этого срока, то должностных лиц органов МСУ не привлекут к административной ответственности. Документ также предусматривает возможность заключения соглашения между контрольным органом и муниципалитетом о поэтапном исполнении предписания.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством 31 октября и в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года, что связано с необходимостью подготовки основ для внедрения риск-ориентированного подхода в отношении муниципалитетов. Для этого потребуется также внести изменения в ряд федеральных законов и указов президента.

Закрепить приоритет превентивных и профилактических мер по отношению к муниципалитетам сенаторы предлагали еще в 2023 году. Тогда на заседании совета по МСУ главы муниципальных образований пожаловались на многочисленные предписания, которые поступают от контролеров без учета финансового положения местных властей.

Николай Минин