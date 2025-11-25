Нижегородский губернатор хочет вернуть Дворцу спорта исторический вид

Дворец спорта «Нагорный» («Нижегородский дворец спорта профсоюзов») на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде планируют реконструировать. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе прямой линии 25 ноября 2025 года.

Дворец спорта после реконструкции, проведенной в 2007 году Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов Нижегородский дворец спорта профсоюзов в 1965 году Фото: Нижегородский дворец спорта профсоюзов

Он рассказал, что после переезда хоккейного клуба «Торпедо» в ледовую арену на Стрелке, запланированного на 2026 год, в «Нагорном» останется «Торпедо Горький». Также лед будут сдавать фигуристам и частично хоккеистам-любителям.

Вместе с тем, добавил Глеб Никитин, Дворцу спорта скоро потребуется реконструкция. Поэтому в ближайшие годы власти намерены заказать подготовку проекта. Глава региона считает также, что внешний вид дворца спорта надо возвращать к историческому.

«Нижегородский дворец спорта профсоюзов» на 3,5 тыс. мест был открыт 15 октября 1965 года. Более 45 лет он был крупнейшим спортивным сооружением в Нижегородской области.

В июле 1974 года здание пострадало от урагана: почти полностью была снесена крыша и разрушены стеклопрофильные проемы в стенах. Во время восстановительных работ дворец спорта решили модернизировать, а также построить дополнительные раздевалки и заменить холодильное оборудование.

В 2007 году при губернаторе Валерии Шанцеве здание вновь реконструировали: в соответствии с регламентом Суперлиги российского хоккея (ныне — Континентальной хоккейной лиги) вместимость трибун необходимо было увеличить до 5,5 тыс. мест. С боковых сторон Дворца спорта появились трехэтажные пристрои, где располагаются административно-хозяйственные помещения. Тогда же у здания изменили облик фасада.

Галина Шамберина