Средний срок автокредитов в Удмуртии увеличился на 2,3% за год
Средний срок автокредитов в Удмуртии составил 5,89 лет в октябре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 2,3% больше по сравнению с октябрем предыдущего года. Удмуртия заняла 13-е место среди регионов России по росту среднего срока.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В целом по стране, средний срок автокредитов составил 5,8 лет в октябре, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, а с предыдущим месяцем — на 1,5%. Данный показатель растет уже шестой месяц подряд и достиг наивысшего значения за последний год.
Напомним, средний размер выданных автокредитов в Удмуртии составил 1,32 млн руб. в октябре. Это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.