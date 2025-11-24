Средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 8,2% за год

Средний размер выданных автокредитов в Удмуртии составил 1,32 млн руб. в октябре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В общем по России средний размер выданных автокредитов составил 1,51 млн. руб., что на 9,5% больше, чем в октябре 2024-го. Однако по сравнению с сентябрем 2025-го выдача автокредитов уменьшилась на 0,1%.

Удмуртия заняла 25-е место среди регионов России по объему выданных автокредитов. Этот рост свидетельствует о восстановлении интереса к автокредитованию в регионе после падения во второй половине 2024 года.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что кредиторы продолжают ориентироваться на заемщиков с хорошей кредитной историей и показателем долговой нагрузки не более 50%. Потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать ухудшения условий кредитования.

Напомним, 2,61 тыс. автокредитов было выдано в Удмуртии в октябре. Это на 7,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Анастасия Лопатина