Российская армия ударила «Кинжалами» по объектам энергетики и ВПК Украины

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в частности, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удары стали ответом на «террористические атаки» на российские гражданские объекты со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все цели на Украине поражены, уточнили в Минобороны.

Кроме того, под удар вооруженных сил России попали объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ в 151 районе в зоне спецоперации. Силы ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу, четыре управляемые ракеты «Нептун» и 419 беспилотников.