Мэр Новороссийска показал видео с последствиями налета дронов ВСУ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал в Telegram-канале видео с последствиями ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. На кадрах видны серьезные разрушения в жилых домах, поврежденные автомобили, выбитые окна и следы пожаров в многоквартирных домах.

По словам господина Кравченко, атака затронула жилые здания по ряду адресов: в Южном районе — шесть квартир с повреждениями остекления и кровли, в Центральном районе и Мысхако — несколько домов с выбитыми окнами и повреждениями фасадов. В одном из домов на улице Дзержинского на 12-м этаже и в квартире на улице Мурата Ахеджака беспилотники привели к пожарам, один из которых полностью выгорел.

Обломки БПЛА повредили также несколько автомобилей. В селе Борисовка пострадал грузовой автомобиль. Специалисты обследуют здания, продолжая вести оценку ущерба, а районные администрации принимают документы для компенсаций. В результате атаки получили осколочные ранения четыре человека со средней и легкой степенью тяжести.