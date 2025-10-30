Архангельск двигает ламинарии на косметический рынок

Архангельский водорослевый комбинат расширил производственные мощности, запустив новый цех по выпуску косметики из арктических водорослей. Благодаря открытию площадки объемы выпуска продукции могут вырасти к 2026 году с 500 до 750 тыс. упаковок. Продукция АВК вполне конкурентоспособна, так как представлена в отличном от известных европейских брендов ценовом сегменте, при этом, учитывая тренд на водорослевую косметику, комбинат сможет эффективно загрузить свои мощности даже с учетом их расширения, полагают эксперты.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Благодаря открытию нового цеха АВК планирует нарастить объемы выпуска косметики с 500 тыс. штук в 2025 году до 750 тыс. шт. в 2026 году

Архангельский водорослевый комбинат (ООО «АВК») открыл косметический цех по производству уходовых средств из арктических водорослей. На площадке будут выпускать косметику на основе экстракта арктической ламинарии под брендом Snow Seа, в частности, альгинатные маски «Сияние кожи» и «Лифтинг» (линейка Laminaricode) и биогели.

Как пояснил «Ъ-СПб» генеральный директор АВК Борис Этин, цех был построен за счет собственных средств компании. Объем инвестиций в запуск площадки составил более 30 млн рублей. Максимальная проектная мощность цеха — до 100 тыс. упаковок продукции в месяц. Планируемый срок окупаемости — около двух лет. В следующем году в планах компании открыть вторую очередь.

Господин Этин также отметил, что на площадке установлено оборудование исключительно российского производства, позволяющее совершать глубокую переработку арктических водорослей.

Благодаря открытию нового цеха АВК планирует нарастить объемы выпуска косметики с 500 тыс. штук в 2025 году до 750 тыс. штук в 2026 году. Основными же направлениями комбината остаются выпуск БАДов и производство сырья (альгинат натрия, манит) для фармацевтической промышленности. По этим сегментам компания также намерена год к году (2025–2026 годы) увеличить объемы: БАДы — со 150 до 200 тыс. штук, сырье для фармпрома — с 30 до 40 тонн.

«Фармацевтические субстанции мы поставляем крупнейшим фармкомпаниям в стране. Это основной канал сбыта. В части потребительской продукции, косметики — это в первую очередь маркетплейсы. У нас есть своя розница, но это не ключевой канал»,— уточнил гендиректор АВК.

Пока в планы компании входит освоение российского рынка, но в перспективе рассматривается поставка продукции и за пределы РФ, в частности, в страны Ближнего Востока и Азию.

ООО «АВК» зарегистрировано в Архангельске в 2019 году. Гендиректор предприятия — Борис Этин. Учредителем является ПАО «Инарктика» (производитель лосося и форели Inarctica.). Комбинат выпускает биологически активные добавки, снеки, сладости, косметику и пр. Продает продукцию в собственном интернет-магазине, на сторонних онлайн-площадках, а также в сети фирменных точек в Москве, Санкт-Петербурге и в других городах.

Помимо АВК, свою продукцию на рынок продолжают поставлять известные европейские бренды: английский La Mer, французский Thalgo, итальянский Guam. Также активны производители водорослевых масок корейского бренда Yadah и Orjena со своей водорослевой линией RED.

Точных данных по объему российского рынка косметики из водорослей как таковой нет. По собственным данным АВК, российский рынок в сегменте натуральной косметики (включая средства с водорослями) растет на 10–12% ежегодно, а общий рост рынка экстрактов водорослей составляет 7–10% в год.

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) объем российского рынка косметики и парфюмерии оценивают в $11–13 млрд, ежегодный рост которого составляет 5–7%.

По мнению исполнительного директора АППИК БХ Петра Бобровского, продукция АВК вполне конкурентоспособна, так как представлена в отличном от известных европейских брендов ценовом сегменте. Использование собственных ингредиентов на основе водорослей позволяет компании создавать уникальные продукты и поддерживать интерес у потребителей. Также их преимуществом является привлекательный дизайн упаковки, думает эксперт.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров говорит, что конкурентами АВК являются не зарубежные компании, которые представлены в премиальном сегменте косметических средств, а ряд российских производителей, которые работают на рынке сырья из водорослей для производства БАДов и косметики, таких как «ЭкоСевер» (Териберка, Мурманская область), «Ноллан» (Ура-Губа, Кольский район, Мурманская область), «Ресурсы Белого моря» (Карелия). На Дальнем Востоке есть компании переработчики-ламинарии. Также ряд российских брендов активно работает с альгинатами и экстрактами водорослей (Teana, Aravia, Alpika и др.), причем они представлены как в рознице и на маркетплейсах, так и в канале профессиональных покупателей.

При этом АВК характеризуется высоким уровнем конкурентоспособности по цене и, учитывая тренд на водорослевую косметику, сможет эффективно загрузить мощности даже с учетом их расширения, считает эксперт.

Владимир Колодчук