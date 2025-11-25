На расселение аварийного жилья в Ярославской области направят 700 млн рублей

В Ярославской области выделят более 700 млн руб. на расселение аварийного жилья в ближайшие два года, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«360 млн рублей составит федеральное финансирование, остальное выделим из областного бюджета. Средства позволят приступить к расселению домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года»,— уточнил Михаил Евраев.

Особое внимание уделят строительству нового жилья. Этот подход позволяет контролировать качество и обеспечить квартирами десятки семей одновременно.

Заместитель председателя правительства и министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев подчеркнул, что расселение аварийного жилья — ключевое направление жилищной политики региона.

«Мы продолжаем планомерную работу по улучшению жилищных условий граждан в рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным»,— сказал Александр Баланцев.

С начала реализации национального проекта в области расселено более 84 тыс. квадратных метров аварийного жилья. В 2022–2024 годах жилищные условия улучшили 2,8 тыс. человек, а в 2025 году планируется охватить еще 1,3 тыс. человек.