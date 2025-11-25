Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Льговский район Курской области
После атаки ВСУ повреждены дома во Льгове Курской области
В результате ударов ВСУ по Льговскому району Курской области были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Один из многоквартирных домов в курском Льгове, попавших под удар ВСУ
Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна
Во Льгове три человека получили осколочные ранения и акубаротравмы. После осмотра врачи отпустили их домой, так как пациенты отказались от госпитализации.
В деревне Воронино пострадал работник крестьянского фермерского хозяйства. У 48-летнего мужчины диагностировали акубаротравму и ушиб головы. Его отправили в Курскую областную больницу.
Всего в результате попаданий, предварительно, повреждены здание ж/д станции, 15 многоквартирных домов и два частных. Уточнение последствий атак продолжается.
На выходных в Курской области 68-летний мужчина наступил на взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у него произошла травматическая ампутация левой кисти. Курянина госпитализировали в тяжелом состоянии.