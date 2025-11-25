Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Льговский район Курской области

В результате ударов ВСУ по Льговскому району Курской области были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из многоквартирных домов в курском Льгове, попавших под удар ВСУ

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Один из многоквартирных домов в курском Льгове, попавших под удар ВСУ

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Во Льгове три человека получили осколочные ранения и акубаротравмы. После осмотра врачи отпустили их домой, так как пациенты отказались от госпитализации.

В деревне Воронино пострадал работник крестьянского фермерского хозяйства. У 48-летнего мужчины диагностировали акубаротравму и ушиб головы. Его отправили в Курскую областную больницу.

Всего в результате попаданий, предварительно, повреждены здание ж/д станции, 15 многоквартирных домов и два частных. Уточнение последствий атак продолжается.

На выходных в Курской области 68-летний мужчина наступил на взрывное устройство, которое оказалось у него во дворе. В результате детонации у него произошла травматическая ампутация левой кисти. Курянина госпитализировали в тяжелом состоянии.

Алина Морозова