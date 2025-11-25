Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился секретами крепкого здоровья, прокомментировав вопрос пользователя в социальной сети X. Бизнесмен поделился семью советами, как избежать проблем со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @durov Фото: @durov

«Спите не менее восьми часов, ешьте здоровую еду, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте (алкогольные напитки.— “Ъ”), никогда не курите, никогда не принимайте таблетки»,— написал господин Дуров комментарий к посту с вопросом, как реже болеть.

В этом году Павлу Дурову исполнился 41 год. Бизнесмен неоднократно рассказывал о своем образе жизни и поддержании здоровья в социальных сетях и мессенджерах. В июле он призывал не употреблять вещества, вызывающие зависимость, для сохранения ясности ума. Основатель Telegram заявил, что уже более 20 лет не пьет алкоголь и кофе, не курит, а также не употребляет наркотики и отказался от красного мяса. Он напомнил, что придерживается подобного образа жизни уже давно и давал похожие советы в 2017 году.

В апреле 2024 года Павел Дуров писал, что «несколько минут со льдом в воде с температурой ноль градусов — лучший способ начать день». Господин Дуров также советовал подписчикам «жить в одиночестве», стараться обходиться без стресса и регулярно заниматься спортом.