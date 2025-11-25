Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Павел Дуров поделился секретами крепкого здоровья

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился секретами крепкого здоровья, прокомментировав вопрос пользователя в социальной сети X. Бизнесмен поделился семью советами, как избежать проблем со здоровьем.

«Спите не менее восьми часов, ешьте здоровую еду, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте (алкогольные напитки.— “Ъ”), никогда не курите, никогда не принимайте таблетки»,— написал господин Дуров комментарий к посту с вопросом, как реже болеть.

В этом году Павлу Дурову исполнился 41 год. Бизнесмен неоднократно рассказывал о своем образе жизни и поддержании здоровья в социальных сетях и мессенджерах. В июле он призывал не употреблять вещества, вызывающие зависимость, для сохранения ясности ума. Основатель Telegram заявил, что уже более 20 лет не пьет алкоголь и кофе, не курит, а также не употребляет наркотики и отказался от красного мяса. Он напомнил, что придерживается подобного образа жизни уже давно и давал похожие советы в 2017 году.

В апреле 2024 года Павел Дуров писал, что «несколько минут со льдом в воде с температурой ноль градусов — лучший способ начать день». Господин Дуров также советовал подписчикам «жить в одиночестве», стараться обходиться без стресса и регулярно заниматься спортом.

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — профессор, доктор филологических наук, мать — преподаватель вуза. Ранние годы Павла семья провела в Италии: его отец работал в Туринском университете. В 1990-е семья вернулась в Россию. В 2001 году Павел Дуров с отличием окончил Академическую гимназию им. Д. К. Фаддеева

Фото: @durov

В 2002 году Павел Дуров поступил на филфак СПбГУ на направление «Английская филология и перевод». В период учебы он участвовал в олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну, награждался правительственной и президентской стипендиями и трижды становился победителем конкурса на получение Потанинской стипендии. В 2006 году закончил учебу с красным диплом, однако документ так и не забрал

Фото: @durov

1 октября 2006 года Павел Дуров запустил соцсеть «ВКонтакте». Спустя год с университетскими друзьями Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили учредил ООО «В Контакте». Отец последнего стал главным инвестором с долей в 60%. В 2007 году фонд DST (впоследствии Mail.ru Group) Юрия Мильнера выкупил у акционеров 24,99-процентную долю за $16,3 млн. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» выросло до 100 млн, выручка компании составила $93,8 млн. Штаб-квартира переехала в известный дом компании «Зингер» в Санкт-Петербурге
На фото: рекламная кампания «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, 2012 год

Фото: @durov

Павел Дуров не распространяется о своей личной жизни. Известно, что он был женат на Дарье Бондаренко, выпускнице СПбГУ. Пара познакомилась, когда девушка брала у Дурова интервью для студенческого журнала «Студень». В 2009 году у них родилась дочь Алина, в 2010-м — сын Михаил. После развода Дарья Бондаренко жила за границей. В 2021 году российский Forbes поместил детей Павла Дурова на шестое место в рейтинге богатейших наследников России
На фото: с дочерью Алиной, 2013 год

Фото: @durov

В 2011 году, в разгар протестов после выборов в Госдуму, Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него заблокировать несколько сообществ во «ВКонтакте», которые выступали против «Единой России». Дуров опубликовал сканы запросов и приложил к ним фото собаки, показывающей язык, и комментарий: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Сообщества заблокированы не были. В том же году Павел Дуров выложил в соцсети фото с характерным жестом, реагируя на слухи о намерении Mail.ru Group завладеть контрольным пакетом акций ООО «В Контакте»

Фото: Илья Выдревич / PhotoXpress

В 2013 году инвестфонд UCP выкупил доли «ВКонтакте» у Льва Левиева (8%) и Вячеслава Мирилашвили (40%). Цена сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее в $750 млн. Mail.ru Group консолидировала на тот момент 39,99% акций компании. 12% оставались у Павла Дурова. В компании начался конфликт. Павел Дуров продал свою долю гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Mail.ru Group, выкупив ее в марте 2014 года, получила контрольный пакет, а в сентябре того же года консолидировала все 100% акций «ВКонтакте»
На фото: Павел Дуров с телеведущей Татьяной Арно на приеме в честь 20-летия компании «МегаФон», 2013 год

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В апреле 2014 года Павел Дуров покинул пост гендиректора «ВКонтакте», уехал за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Решение мотивировал конфликтом с властями из-за отказа передать спецслужбам данные организаторов групп «Евромайдана» и последующим обыском в офисе: «Боюсь, для меня нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями»
На фото: на озере Савитайпале в Финляндии, 2015 год

Фото: @durov

После отъезда из России Павел Дуров запустил кроссплатформенный мессенджер Telegram, который изначально разрабатывал вместе с братом Николаем для личных нужд с 2013 года. В 2016-м им пользовалось более 100 млн человек по всему миру. В апреле 2018 года Роскомнадзор (РКН) начал блокировать мессенджер на территории России из-за нарушения законодательства. В России прошли акции протеста в поддержку Telegram и Павла Дурова. Летом 2020 года РКН прекратил блокировку мессенджера и завел в нем официальный канал
На фото: акция «За свободный интернет», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Кашпирев  /  купить фото

В 2016 году Павел Дуров, гражданин РФ и Сент-Китса и Невиса, впервые вошел в российский рейтинг Forbes, заняв 135-е место с состоянием в $600 млн. В 2017-м перевез штаб-квартиру Telegram в Дубай из-за нежелания «работать на правительство по 180 дней в году», имея в виду высокие налоги в других странах. В 2018-м вошел в список долларовых миллиардеров с состоянием $1,7 млрд
На фото: на встрече с министром связи и информации Индонезии Рудиантарой в Джакарте

Фото: Tatan Syuflana / AP

В 2018 году Павел Дуров заявил о намерении выпустить собственную криптовалюту Gram на блокчейн-платформе TON и привлек для этого $1,7 млрд. Американский регулятор SEC запретил оборот Gram, признав токены незарегистрированной ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров заявил о закрытии проекта TON. В 2021 году он провел встречу с эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вскоре получил гражданство ОАЭ и Франции, а также привлек более $1 млрд от продажи облигаций Telegram, покупателями которых оказались в том числе суверенные фонды ОАЭ

Фото: mediaoffice.ae

В марте 2024 года Павел Дуров впервые за семь лет дал интервью журналистам из Financial Times, где рассказал о росте аудитории Telegram до 900 млн человек, планах выйти на IPO и оценке стоимости мессенджера в $30 млрд. В апреле того же года он дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Свое решение пообщаться с представителем консервативного лагеря Павел Дуров мотивировал тем, что он «как лидер политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды»

Фото: @TuckerCarlson

Павел Дуров известен аудитории как автор ярких фотосессий и пространных афоризмов. Так, в 2010 году он заявил: «Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров». Фотосессию в пустыне в 2023 году подписал следующим образом: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена»

Фото: @durov

24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование в отношении него продолжается. 23 сентября Telegram изменил политику конфиденциальности. Согласно новым условиям мессенджер может передавать уполномоченным органам IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки
На фото: шуточное объявление о розыске Павла Дурова в Алтайской республике, сентябрь 2024

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

