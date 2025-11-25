Задержан четвертый участник ограбления Лувра

В рамках расследования громкого ограбления Лувра, в ходе которого 19 октября пропали драгоценности французской короны на сумму €88 млн, был задержан четвертый предполагаемый участник шайки, сообщает Le Figaro. Он помещен под стражу по обвинениям «кража в составе организованной группы» и «участие в преступном сообществе».

Трое других подозреваемых были арестованы ранее, двое в конце октября, один в начале ноября. Преступники проникли в Галерею Аполлона с помощью подъемной платформы, вскрыли витрины с драгоценностями и скрылись менее чем за восемь минут. Похищенные драгоценности, в том числе часть королевской коллекции, до сих пор не найдены.

Алексей Тарханов, Париж