В Танзании отменили празднование Дня независимости из-за возможных протестов

Премьер-министр Танзании Мвигулу Нчемба объявил, что правительство решило отменить праздничные мероприятия 9 декабря, в День независимости страны. Ранее лидеры оппозиции призвали сограждан в этот день выразить протест по поводу убийства сотен граждан в ходе подавления недавних антиправительственных выступлений. Об этом сообщает BBC.

Средства, которые были бы потрачены на проведение празднований, власти направят на восстановление инфраструктуры, пострадавшей в ходе масштабных акций протеста в конце октября и начале ноября.

Танзанийская оппозиция требует от власти ответа по поводу гибели участников акций протеста, которые прокатились по стране после президентских выборов 29 октября. Власти объявили, что на этих выборах победила действующая глава государства Самия Сулуху, якобы получившая 98% голосов избирателей. При этом наблюдатели сообщали о многочисленных фактах подтасовки результатов и нарушениях процедур. Кроме того, оппозиция обвиняет президента в снятии с выборов двух ее важнейших оппонентов, а также усилении цензуры, репрессиях против оппозиции, похищениях и исчезновениях активистов. По оценкам оппозиции, в столкновениях с силами правопорядка погибли сотни протестующих. Власти пока не назвали точное число погибших. Не менее 240 задержанных участников акций протеста обвинили в госизмене, хотя впоследствии президент попросила прокуратуру «проявить снисхождение» к ним и многих из них освободили.

