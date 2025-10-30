В Танзании идут массовые протесты из-за цензуры и недопуска оппозиции на выборы

В крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе, а также в других городах идут массовые протесты, в ходе которых зафиксированы жесткие столкновения с полицией. Представители правопорядка использовали для разгона акций слезоточивый газ и огнестрельное оружие, протестующие кидают в полицейских камни. В Дар-эс-Саламе объявлен комендантский час. Reuters также сообщает о перебоях в работе интернета в разных частях страны. По данным его источников в дипломатических кругах, в ходе протестов погибло по меньшей мере десять человек.

В среду в Танзании прошли президентские выборы. Оппозиция обвиняет действующего президента страны Самию Сулуху в снятии с выборов двух ее важнейших оппонентов. В апреле заместитель главы «Партии демократии и прогресса» Тунду Лисса был арестован по обвинению в госизмене и киберпреступлениях. В сентябре был снят с выборов глава еще одной оппозиционной партии «Альянс за изменения и прозрачность» Лухага Мпина. Критики также обвиняют госпожу Сулуху и ее сторонников в усилении цензуры, репрессиях против политических оппонентов, похищениях и исчезновениях активистов.

Самия Сулуху заняла пост президента в 2021 году, когда умер ее предшественник Джоне Магуфули. Тогда она стала его преемницей как вице-президент страны, тем самым нынешние выборы — первые для нее на этом посту. Официальные результаты выборов пока не объявлены, но танзанийские государственные телеканалы сообщают о победе госпожи Сулуху в разных округах страны.

Яна Рождественская