«Не просто площадка для обмена мнениями, а точка роста»

Деловая программа форума «Города России» включает разные тематические треки: от вопросов развития агломераций и бизнеса до практик управления городским хозяйством и благоустройства. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в интервью Review рассказал об инициативах, которые планируются к обсуждению, и запросах участников мероприятия, как девиз форума «Технологии лидерства» воплощается в городе и чем муниципалитет выгодно выделяется на фоне остальных.

Review: Форум «Города России» проходит в Екатеринбурге в девятый раз. Как мероприятие помогает в решении городских вопросов?

Алексей Орлов: Управление городским хозяйством — один из основных тематических треков форума. В прошлом году в Екатеринбурге стартовала транспортная реформа. Нам был важен опыт других крупных городов, которые уже перевели транспорт на систему брутто-контрактов. Форум удовлетворил эту потребность. Реализация реформы продолжается, и жители уже чувствуют положительные эффекты от нее.

Другой пример — вопросы благоустройства и участия жителей в федеральном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Вместе с коллегами мы изучали опыт и возможности применения цифровых технологий, привлечения молодежи и волонтерских объединений. В результате Екатеринбург уже второй год подряд становится лидером в стране по числу участников голосования.

В прошлом году обсуждался опыт правоприменения нового ФЗ №33, согласно которому муниципалитеты теперь работают в системе единой публичной власти.

Форум «Города России» — это не просто площадка для обмена мнениями, но точка роста, из которой выходят реальные инициативы и партнерства. Мероприятие позволяет изучить лучшие практики муниципалитетов и выработать конкретные решения для реализации на своей территории.

R.: Какие инициативы планируете обсуждать в этом году?

А.О.: В первую очередь вопросы образования, ранней профориентации, вовлечение в общественную жизнь и управление городом. У нас и наших коллег из других городов есть ряд предложений, касающихся регулирования расселения аварийного жилья. Также мы пообсуждаем развитие транспортных систем, в том числе внедрение цифровых и беспилотных технологий.

R.: Какие вопросы, на ваш взгляд, наиболее актуальны в деловой повестке форума?

А.О.: Сейчас для местных властей очень актуальны вопросы, связанные с мастер-планированием и подготовкой программ развития опорных населенных пунктов, методологией управления. Из наболевшего — это средства индивидуальной мобильности, которые являются и вызовом, и возможностью для развития города. Ну и многих, конечно, интересуют вопросы развития туризма, этой теме будет посвящен целый трек. Программа включает много тем для обсуждения — каждый найдет для себя что-то интересное.

R.: Чем Екатеринбург выделяется на фоне остальных городов-участников?

А.О.: Все города имеют свои сильные стороны, и я искренне любуюсь ими, когда удается посетить. Но Екатеринбург отличается комплексностью и системностью. Мы показываем лидерские позиции абсолютно по всем показателями социально-экономического развития. Не везде это первое место, но всегда в топе.

R.: Девиз форума — «Технологии лидерства». Какие технологии управления городом вы считаете основными для формирования лидерства территории и как они применяются в Екатеринбурге?

А.О.: Лидерство и стратегия тождественны. В Екатеринбурге очень сильны традиции стратегического управления. Более 20 лет назад мы одни из первых разработали стратегический план развития и до сих пор сохраняем традиции и совершенствуем навыки. Однако реализовать все это невозможно без команды — не только команды администрации, но и совместной командной работы с жителями и предприятиями. Создание такой команды и является настоящей технологией и стратегией лидерства.

R.: Большое внимание в деловой программе уделено агломерационным вопросам. Какой вклад города-спутники Екатеринбурга вносят в развитие агломерации? Какие есть преграды для межмуниципального сотрудничества?

А.О.: Вклад Екатеринбурга вместе с городами агломерации в ВВП страны за последние годы стабильно составляет около 2% и превышает не только вклад многих областей, но сравним с вкладом некоторых федеральных округов. Причем все муниципалитеты имеют свою специализацию: Среднеуральск и Заречный обеспечивают энергией, Сысерть и Белоярский — сельскохозяйственной продукцией, загородным летним отдыхом, северный и западный пояса концентрируют объекты обрабатывающей промышленности, металлургии и машиностроения.

Законы развития внутри агломерации можно сравнить с законами сообщающихся сосудов из физики, они также требуют совместного регулирования. К сожалению, и это не раз отмечалось экспертами форума, законодательное регулирование межмуниципального сотрудничества пока отстает от практики. В обновленной стратегии пространственного развития страны введено понятие «межмуниципальный центр», близкое к так необходимому «межмуниципальный объект», но оно ограничено только медицинской функцией и не дает ожидаемой свободы для межмуниципальных инфраструктурных проектов. Надеемся, что предстоящий форум поможет сделать еще один шаг к решению этой задачи.

R.: Какова стратегия города по привлечению инвестиций? Какие точки роста вы видите?

А.О.: Среди наших стратегических приоритетов: улучшение инвестклимата, повышение инвестиционной привлекательности города и развитие конкуренции. Мы не делаем существенного различия между внешним и внутренним инвестором, просто ставим перед собой целью развитие производственного предпринимательства, прежде всего в высокотехнологичной сфере, креативного бизнеса и обеспечивающей эти отрасли инфраструктуры, в том числе транспортно-логистической. Это и есть наши точки роста.

R.: Что тормозит развитие производства?

А.О.: В Екатеринбурге сформировался существенный дефицит свободных производственных земель. Совместно с региональными властями мы ищем незанятые участки и вовлекаем их в оборот, совершенствуем механизм КРТ, поскольку в развивающихся районах нужно строить не только социальную, но и промышленную инфраструктуру.

Другая актуальная проблема — кадры. Для ее решения мы ищем источники пополнения кадрового резерва, работаем с образовательными учреждениями и предприятиями, изучаем опыт других городов и регионов. Сегодня тренд на подготовку инженерных кадров и технических специалистов уже дает результаты, в том числе благодаря образовательным кластерам в рамках проекта «Профессионалитет», системе целевого обучения и профориентационной работе.

R.: Какой вклад в экономику города вносит малый и средний бизнес?

А.О.: Он играет ключевую роль, обеспечивая занятость и налоговые поступления. По данным статистики, малый и средний бизнес демонстрирует высокую динамику: растет и по количеству предприятий, и по численности занятых, и по объему оборота. Причем Екатеринбург в лидерах по сравнению с другими городами-миллионниками. Здесь зарегистрировано почти 129 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых трудится 49% жителей, а объем налоговых поступлений от сферы МСП превысил 14 млрд руб. в прошлом году, что составило примерно 40% от всего объема налоговых доходов городского бюджета. Поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства остается нашим приоритетом и в будущем.

R.: Как вы оцениваете роль Екатеринбурга в системе пространственного развития России?

А.О.: Город живет и как центр крупнейшей агломерации, и как транспортно-логистический хаб, и как региональный центр, и перечень этот можно продолжить. Обновленная стратегия пространственного развития РФ до 2036 года должна сбалансировать экономическое пространство страны, и Екатеринбург в этом пространстве — центр крупнейшего опорного узла, влияющий не только на Свердловскую область, но и прилегающие регионы и северные округа.

С развитием Восточного полигона и увеличением грузопотока на Восток и Юг конкуренция между регионами усилилась. В Екатеринбургской агломерации доля транспортно-логистической отрасли с 2016 года постоянно снижалась. Чтобы переломить эту тенденцию, мы развиваем инфраструктуру с опорой на выгодное географическое положение и партнеров. Уверен, реализовав региональную стратегию развития отрасли, к 2035 году удастся значительно нарастить сегодняшние показатели.

Подготовила Анастасия Реутова