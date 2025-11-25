FIFA подаст на бедность

Международная федерация футбола (FIFA) объявила об учреждении совместно с Саудовским фондом развития (SFD) программы по предоставлению льготных кредитов странам, желающим улучшить свою футбольную инфраструктуру. На эти цели фонд выделит $1 млрд. Таким образом, несмотря на критику, связи FIFA с Саудовской Аравией, которая в 2034 году впервые в своей истории примет чемпионат мира, становятся только теснее. Саудовские власти помимо футбола активно вкладываются и в другие виды спорта, в надежде, что это позволит изменить образ страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино уже не первый раз получает от структур, подконтрольных Саудовской Аравии, деньги на реализацию проектов FIFA

Фото: Denis Balibouse / Reuters Джанни Инфантино уже не первый раз получает от структур, подконтрольных Саудовской Аравии, деньги на реализацию проектов FIFA

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на специальной церемонии, прошедшей в Цюрихе, сообщил об учреждении новой программы, призванной дать возможность небогатым странам улучшить свою футбольную инфраструктуру. Для этого FIFA подписала соглашение с Саудовским фондом развития. Последний выделит на финансирование футбольных проектов $1 млрд. Средства будут предоставляться странам, желающим построить новые или отремонтировать имеющиеся арены, а также стремящимся усовершенствовать иную, связанную с футболом инфраструктуру, в долг. Но под льготный процент.

Глобальная цель новой программы, как отметил господин Инфантино,— сделать так, чтобы как можно больше стран были в состоянии принимать турниры, проводимые под эгидой FIFA.

«Многим странам, входящим в FIFA, нужна такая поддержка. Это соглашение является важным шагом на пути превращения футбола в по-настоящему глобальное явление»,— отметил президент FIFA. Генеральный директор SFD Султан бен Абдулрахман аль-Маршад, в свою очередь, напомнил, что возглавляемая им организация за полвека своего существования выделила на реализацию различных проектов в других странах более $22 млрд, и заметил, что нынешнее соглашение будет способствовать тому, что и другие инвесторы пойдут в спорт. «Спорт — это больше, чем просто соревнование, это катализатор развития»,— констатировал глава SFD.

Проекты, о которых говорят в FIFA, пока еще предстоит хотя бы отобрать. А вот влияние Саудовской Аравии на головную футбольную структуру продолжает расти. Именно власти Саудовской Аравии сильно поспособствовали тому, чтобы реформированный клубный чемпионат мира, который минувшим летом принимали США (впервые на турнире были представлены сразу 32 команды), прошел успешно.

Незадолго до старта соревнований структуры, подконтрольные Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), купили за $1 млрд долю в вещателе DAZN. Последний на эти деньги тут же приобрел права на трансляцию матчей чемпионата мира. Причем с телезрителей компания денег за просмотр не брала. Полученный $1 млрд FIFA пустила на наполнение призового фонда чемпионата. Из него победителю — «Челси» — досталось $120 млн. Это тут же сделало турнир, который многие критиковали как лишний, желанным для всех команд. Практически одновременно с получением денег от PIF FIFA, несмотря на протесты различных правозащитных структур, недовольных саудовской политикой в области прав человека, приняла решение о том, что чемпионат мира 2034 года (уже на уровне национальных сборных) состоится как раз в Саудовской Аравии.

Турниры уровня чемпионата мира по футболу Саудовская Аравия еще никогда не принимала. Но вот соревнования рангом пониже, но тем не менее крупные, в стране проводятся регулярно. Причем футбол — далеко не единственный вид, который интересует власти страны. Так, Саудовская Аравия уже несколько лет является одним из ключевых игроков в мире профессионального бокса. Кроме того, с 2021 года Саудовская Аравия принимает свой этап чемпионата мира «Формулы-1» и даже пыталась купить всю серию. С 2023 года PIF всколыхнул и мир гольфа, учредив структуру LIV Golf, которая переманила к себе множество топовых игроков. Помимо этого, Саудовская Аравия активно продвигается в теннисе. Право проведения итогового турнира Женской теннисной ассоциации на 2024–2026 годы отдано Эр-Рияду.

Главная цель такой активности, как говорил наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд,— диверсификация экономики.

«Если вы хотите диверсифицировать экономику, то важно работать во всех направлениях. Частью плана трансформации является туризм. А спорт тут важен. Он создает календарь, поводы для посещений»,— отметил наследный принц в интервью Fox News, добавив, что не станет обращать внимания на обвинения в том, что через спорт он пытается «отмыть» образ своей страны. «Если это даст рост в 1,5% ВВП, то я продолжу этим заниматься. Пусть говорят, что хотят»,— заявил он.

Александр Петров