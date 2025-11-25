Общая посевная площадь в Удмуртии составила почти 876 тысяч гектаров

Общая посевная площадь в Удмуртии составила 875,9 тыс. га в 2025 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин. Он отметил, что, несмотря на сложные погодные условия и введение режима чрезвычайной ситуации, аграрии республики достигли положительных результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В этом сезоне было собрано 860,1 тыс. т яровых, зерновых и зернобобовых культур, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерами по сбору стали Можгинский, Алнашский и Сарапульский районы.

Урожай картофеля составил 86,3 тыс. т, что больше на 8%, чем в 2024-м. Лидером по производству стал Воткинский район. Овощей собрали 9,3 тыс. т, что на 22% больше, чем в прошлом году. Лучшие результаты показал Можгинский район. Аграрии также собрали 16,5 тыс. т рапса, что на 53% превышает показатели прошлого года. По кормозаготовке лучшие результаты показали Вавожский, Шарканский, Малопургинский, Можгинский и Алнашский районы.

Из-за переувлажнения почвы в первой половине сентября аграрии Удмуртии потеряли урожай на сумму свыше 207 млн руб. Всего пострадали более 50 предприятий в 19 районах республики. В регионе 8–15 сентября действовал режим ЧС. Он вводился для избавления аграриев от штрафов за невыполнение целевых показателей по программам субсидирования, а также для возможности получить страховые выплаты. Однако только четыре пострадавших сельхозпредприятия были застрахованы.

Руководители агрокомпаний говорят о нецелесообразности страхования урожая ввиду сложности получения компенсаций. Ряд представителей отрасли оценили собственные потери от непогоды в 50–66,6%. Эксперты считают, что для того чтобы страховки пользовались спросом у сельхозпредприятий, необходима разработка специальных соглашений между аграриями, региональным правительством и страховыми фирмами.

Подробнее об этом читайте в материале «Страховщик селу не друг».