Страховщик селу не друг

Из-за переувлажнения почвы в первой половине сентября аграрии Удмуртии потеряли урожай на сумму свыше 207 млн руб. Всего пострадало более 50 предприятий в 19 районах республики. В регионе 8-15 сентября действовал режим ЧС. Он вводился для избавления аграриев от штрафов за невыполнение целевых показателей по программам субсидирования, а также для возможности получить страховые выплаты. Однако только четыре пострадавших сельхозпредприятия были застрахованы. Руководители агрокомпаний говорят о нецелесообразности страхования урожая ввиду сложности получения компенсаций. Ряд представителей отрасли оценили собственные потери от непогоды в 50—66,6%. Эксперты считают, что для того чтобы страховки пользовались спросом у сельхозпредприятий, необходима разработка специальных соглашений между аграриями, региональным правительством и страховыми фирмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Совокупные потери агропредприятий Удмуртии из-за переувлажнения почвы в первой половине сентября превысили 207,9 млн руб., сообщили «Ъ-Удмуртия» в республиканском минсельхозе. Всего пострадало более 50 сельскохозяйственных предприятий в 19 районах республики. Общая площадь, где была зафиксирована полная или частичная гибель урожая, составила 14 тыс. га.

На конец сентября аграрии Удмуртии смогли собрать 92% зерновых и зернобобовых культур на площади около 263,7 тыс. га. Хозяйства уже получили 807,6 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Средняя урожайность составила 30,6 ц/га. Для сравнения, по итогам 2024-го в регионе было собрано 750 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, тогда уборочная кампания завершилась к середине октября. Показатель урожайности в 2024-м составлял 25 ц/га с ростом в 22% к 2023 году.

Наибольшие потери зафиксированы в Алнашском районе, где в шести агропредприятиях погибли сельхозкультуры на площади более 1,8 тыс. га. Сложная ситуация также отмечается в Красногорском районе — погибло 1,2 тыс. га пшеницы и ячменя совокупно по пяти сельхозкомпаниям.

В минсельхозе республики уточнили, что из-за неблагоприятных условий пострадали: озимые культуры — на площади 785,15 га, яровые культуры — 11,7 тыс. га. Кроме того, погибло 974 га семенников многолетних трав. Среди яровых культур больше всего пострадали пшеница, овес и ячмень. В министерстве также добавили, что переизбыток влаги в уже собранном зерне может привести к дополнительным потерям урожая.

«Избыток влаги в убранном зерне увеличивает производственные затраты на его обработку и сушку. Хранение зерна с повышенной влажностью приводит к его самосогреванию и прорастанию в насыпи. Такая насыпь становится оптимальной средой для развития плесени и вредителей хлебных запасов, что в свою очередь ведет к снижению кормовых качеств зерна и снижению посевных качеств семенного материала»,— уточнил представитель министерства.

В связи с переувлажнением почвы в республике с 8 по 15 сентября вводили режим ЧС. Как подчеркнул зампредседателя регионального правительства Роман Габдрахманов, данное решение позволило избавить сельхозпредприятия от штрафов за невыполнение целевых показателей по программам субсидирования, а также возместить убытки тем компаниям, кто застраховал свои посевы. По его словам, всего предприятиями региона было застраховано 23,5 тыс. га.

«За последнюю пятилетку в Удмуртии не объявляли режим ЧС всего лишь раз — в 2022 году. Только в этот год препятствий в виде засухи или, наоборот, затяжных дождей для аграриев не было. Тогда они собрали 890 тыс. т зерна. Это рекордный показатель за всю историю республики. В прошлом и в этом году у нас вновь ЧС по переувлажнению почвы. В августе выпало много осадков. Отсюда разные проблемы — от трудностей работы техники в поле до гибели урожая»,— отметил господин Габдрахманов.

При этом, как сообщили «Ъ-Удмуртия» в региональном минсельхозе, из более 50 пострадавших от переувлажнения почвы аграрных компаний, договора по страхованию урожая сельскохозяйственных культур в 2025 году заключили только четыре предприятия. Всего же по республике урожай в этом году застраховали 13 сельхозкомпаний. В министерстве уточнили, что на сегодняшний день меры господдержки для пострадавших от неблагоприятных погодных условий агропредприятий отсутствуют.

Председатель СПК «Луч» Денис Бабинцев сообщил «Ъ-Удмуртия», что потери из-за переувлажнения почвы стали «очень серьезными» для предприятия. Вместо планируемых 60 ц/га удалось собрать только 20 ц/га (33,3%) на площади в 2 тыс. га. От страхования урожая в СПК отказались, поскольку обрабатываемые ими земли являются арендованными. По словам господина Бабинцева, в один из предыдущих годов они пробовали страховать урожай, но получили отказ в компенсации в связи с тем, что используемые агропредприятием территории не находятся в его собственности.

Руководитель ООО «Курьинское» Владимир Сухих оценил потери от непогоды в 50% урожая на площади 650 га. «Пшеница проросла и на корню упала, овес и ячмень осыпались. Уборку не завершили — до сих пор не можем заехать на поле»,— уточнил аграрий.

Посевы в компании не страховали, потому что не уверены, что смогли бы добиться возмещения потерь. В последний раз с переувлажнением почвы сельхозпредприятие сталкивалось в 2019 году. Текущие потери, по словам господина Сухих, повлияют на объем средств, который предприятие сможет выделить на закупку посевных материалов и строительство.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу Георгий Крылов оценил потери агропредприятий как значительные. Он отметил, что в предыдущие четыре года ситуация с переувлажнением наблюдалась в меньшем числе районов. При этом, по мнению эксперта, текущие потери аграриев не повлияют на рост цен на сельхозпродукцию.

Напротив, продукты сельхозотрасли, по его словам, практически не растут в цене последние 5-6 лет, несмотря на значительный рост расходов самих аграриев на покупку техники, удобрений, посевных материалов и иные. Наибольшее влияние на стоимость сельхозпродукции в рознице, считает господин Крылов, оказывает рост цен на горюче-смазочные материалы.

«Предприятия не идут на страхования посевов, потому что нет гарантии получения выплат. Страховые компании, напротив, изыскивают различные основания для того, чтобы отказать аграриям в компенсации потерь. Хотя и в минсельхозе, и в республиканском правительстве в целом настаивают на необходимости использования такого инструмента. Иных рекомендаций нет. На мой взгляд, необходимо разработать действенные соглашения между аграриями, правительством и страховыми фирмами, чтобы эта мера заработала»,— заключил господин Крылов.

Дмитрий Горбунов