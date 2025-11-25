В Курганской области ужесточили правила продажи алкоголя

Депутаты Курганской областной думы внесли изменения в правила продажи алкоголя в розничных магазинах региона. Жители области смогут осуществлять покупки алкогольной продукции только с 10 до 20 часов. В поправки включен запрет на реализацию спиртного в некоторые праздничные дни.

Как сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе облдумы, время реализации алкогольной продукции в магазинах Курганской области сократили с 14 до 10 часов в сутки. В свою очередь, на заведения общественного питания ужесточения не распространяются. Сейчас продажа алкоголя в регионе разрешена с 8 до 22 часов.

Запрет на продажу алкоголя в праздничные дни будет действовать:

7 января (Рождество);

25 января (День российского студенчества);

23 февраля (День защитника Отечества);

8 марта (Международный женский день);

1 мая (Праздник весны и труда);

9 мая (День Победы);

1 июня (День защиты детей);

12 июня (День России);

4 ноября (День народного единства).

По решению депутатов Курганской облдумы, при определенных условиях вводится запрет на реализацию алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. В требования входят — отдельный вход для погрузки и/или разгрузки товаров. Вход для посетителей также не должен осуществляться со стороны подъездов. Минимальная площадь зала обслуживания гостей должна составлять не менее 65 кв. м.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.