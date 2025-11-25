В Курганской области время продажи алкоголя сократили на четыре часа

Депутаты Курганской областной думы ужесточили правила продажи алкоголя в регионе. Время реализации спиртного в магазинах сократили с 14 до 10 часов в сутки. Поправки вступят в силу с 1 марта 2026 года. Решение принято 25 ноября сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители региона смогут покупать алкоголь в розничных магазинах только с 10 до 20 часов. Ограничения не распространяются на заведения общественного питания. Сейчас продажа спиртного в Курганской области разрешена с 8 до 22 часов.

Кроме того, поправки вводят запрет на реализацию алкоголя в некоторые праздничные дни. Это Рождество (7 января), День российского студенчества (25 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября).

Также вводится запрет на продажу алкоголя в расположенных в многоквартирных домах заведениях общественного питания при условии, что вход для посетителей организован со стороны подъездов, отсутствует отдельный вход для погрузки/разгрузки товара, а также, если этот отдельный вход расположен со стороны подъездов. Помимо этого установлен размер минимальной площади зала обслуживания посетителей не менее 65 кв. м вместо действующих 45 кв. м.

Виталина Ярховска