В ЦБ заявили об ухудшении качества обслуживания кредитов в ипотеке

Банк России видит постепенное ухудшение обслуживания кредитов в ипотеке и сегменте малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Центробанка Евгений Румянцев.

Центробанк ожидает увидеть улучшение качества обслуживания кредитов в четвертом квартале 2025 года, заявил господин Румянцев во время выступления на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). По его словам, существующее ухудшение в основном относится к рыночным кредитам и ипотеке, которая была выдана по массовой льготной программе, которая закончилась в середине 2024-го.

«Многие бежали, пытались ее взять, успеть в последний вагон, но вот качество этих кредитов, оно, конечно, хуже, чем тех, что ранее выдавали»,— сказал Евгений Румянцев (цитата по Reuters).

Банк России обеспокоен сохраняющимся разрывом цен на первичное и вторичное жилье, который, по данным Росстата, достигает 60%, сообщил господин Румянцев. По его словам, банки считают, что делать выводы по этому вопросу, исходя из данных ведомства, не совсем корректно, поскольку Росстат учитывает весь жилой фонд, в том числе ветхое жилье. «Поэтому мы отдельно смотрели жилье, которое на вторичный рынок выходило. Там тоже разрыв цен есть, но, конечно, меньше, порядка 20%, по нашим оценкам»,— сказал Евгений Румянцев.

Если человек купил жилье в ипотеку и не способен ее обслуживать, то он рассчитывает, что сможет продать жилплощадь и выплатить свой долг перед банком, заявил господин Румянцев. Однако, отметил он, цена, по которой человек будет продавать жилье, может оказаться ниже той, по которой он его покупал, — здесь есть риск.

В апреле — июне 2025 года разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в Центральной России достиг 80%, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России. В среднем по России разрыв цен достиг 60% во втором квартале этого года.