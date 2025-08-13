Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%

Цены на новостройки в Центральной России во втором квартале 2025 года оказались на 80% выше, чем на вторичное жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

В среднем по России разрыв цен на жилье между первичным и вторичным рынками достиг 60% в апреле — июне 2025 года. Один кв. м. в новостройках в среднем стоил более 205 тыс. рублей, а на вторичное жилье — 128 тыс. рублей, следует из данных ЦБ.

В Центральной России разрыв цен составил 80%: стоимость одного кв. м. в новостройках превысила 294 тыс. рублей против 163 тыс. рублей на вторичном рынке.

На Северо-Западе страны во втором квартале 2025 года разница в ценах на первичное и вторичное жилье составила 57%, в Сибири — 44%. Наименьший разрыв был зафиксирован на Дальнем Востоке (16%) и на Северном Кавказе (12%).

Ранее стало известно, что продажи новостроек в России за январь — июль 2025 года снизились на 22% в годовом выражении, до 12,3 млн кв. м. Застройщики отреагировали сокращением числа новых проектов: за семь месяцев 2025 года их объем снизился на 19% год к году.