Военное крыло «Хамаса» раскрыло время передачи Израилю останков заложника

«Хамас» передаст Израилю останки найденного тела заложника в 16:00 (17:00 мск). Об этом сообщают спецподразделения палестинской группировки «Хамас» «Аль-Кудс» и «Изз ад-Дин аль-Кассам», передает агентство AFP. Об обнаружении останков сообщили боевики «Исламского джихада».

«Бригады "Аль-Кудс" и "Изз ад-Дин аль-Кассам" передадут тело израильского пленника, найденное в центральной части сектора Газа, в 16:00 по времени Газы (14:00 по Гринвичу)»,— цитирует агентство совместное заявление группировок.

Ранее боевики «Исламского джихада» сообщили, что обнаружили останки заложника во время поисковых операций в центральной части сектора Газа в понедельник. Источник AFP в движении подтвердил, что останки принадлежали одному из трех последних заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса» на территории анклава. Израиль в ответ обвинил «Хамас» в нарушении соглашения о прекращении огня из-за задержки передачи тела заложника и потребовал вернуть тела трех погибших заложников, которые остаются в секторе Газа.

По соглашению о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», стороны конфликта должны перейти к следующей фазе миротворческого плана после того, как «Хамас» вернет останки последних четырех заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

О проблемах в реализации мирного соглашения между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «На Газе остались послеоперационные швы».

Анастасия Домбицкая