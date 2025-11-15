На 18% вырос экспорт саженцев из Удмуртии в Казахстан с начала года

5,3 тысячи саженцев (ели, сосны, черемухи, клена, липы) экспортировали из Удмуртии в Казахстан с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

11 ноября специалисты управления провели проверку отправки 81 саженца в Казахстан. Образцы прошли лабораторное исследование, которое подтвердило отсутствие карантинных вредных организмов.

Напомним, 6,2 тыс. т рапсового масла и более 1,3 тыс. т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года.

Анастасия Лопатина