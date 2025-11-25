Суд вынес приговор за жестокое избиение подростка в Угличе

В Угличе суд вынес приговор по делу о нападении на 16-летнего подростка, которое произошло в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, в сентябре 2024 года во дворе дома на Ярославском шоссе трое молодых людей и девушка напали на 16-летнего знакомого, нанеся ему многочисленные удары. После того как подросток потерял сознание, его занесли домой, где избиение продолжилось. Двое из нападавших похитили игровую приставку и мобильный телефон.

В преступлении участвовали четыре человека, трое из которых несовершеннолетние. Суд признал всех виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью. Совершеннолетнего приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Девушке назначено ограничение свободы на 2 года. Двум другим подсудимым назначено условное наказание на 2 года 8 месяцев и 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.

Антон Голицын