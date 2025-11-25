«Русгидро» допустила привлечение китайского партнера для строительства ГеоЭС-2

Российская энергетическая компания «Русгидро» (MOEX: HYDR) рассматривает возможность сотрудничества с китайскими партнерами по проекту строительства Мутновской геотермальной электростанции-2 (ГеоЭС-2). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мутновская ГеоЭС-2 станет флагманом развития геотермальной энергетики в России и мире, сообщили в компании. «Русгидро» продолжает освоение ресурсов на Камчатке — сейчас там уже эксплуатируются три станции общей мощностью 74 МВт. Совместно с КНР ведется проектирование бинарного блока около Мутновской ГеоЭС-1 мощностью 16,5 МВт.

Электроэнергия на геотермальных электростанциях вырабатывается за счет использования тепла из недр земли для питания турбин. Как в июле сообщили «Ъ» в «Русгидро», компания совместно с «Зарубежнефтью» планирует реализовать проект по строительству Мутновской ГеоЭС-2. Работы по проектированию и доразведке месторождения для подтверждения геотермального ресурса планируется завершить к концу 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киловатты выпускают пар».