Напавшего с ножом на охранника и полицейских в Москве подростка отправили в СИЗО

Чертановский районный суд Москвы арестовал 16-летнего подростка, ударившего ножом охранника торгового центра и полицейских. Его обвинили в покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщили в столичном управлении СКР.

Нападение произошло 23 ноября на Ореховом бульваре. Как сообщали в СКР, юноша нанес два удара ножом охраннику, который до этого сделал ему замечание. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Также подросток нанес резаные раны двум полицейским, прибывшим, чтобы его задержать.

В управлении прокуратуры по Москве уточнили, что сторона защиты просила назначить домашний арест несовершеннолетнему. Обвиняемый вину не признал.

Никита Черненко