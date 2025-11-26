Сегодня отмечает день рождения генеральный директор Московского зоопарка, президент Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, депутат Мосгордумы Светлана Акулова

Светлана Акулова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет телерадиоведущий, член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» Иван Затевахин:

— Поздравляю с днем рождения самого молодого, энергичного и прекрасного директора Московского зоопарка в наблюдаемый мной исторический период! Дорогая Светлана Владимировна! За прошедшие без малого десять лет, развивая наследие Вашего учителя Владимира Владимировича Спицина, Вы немало сделали для организации зоопарковского движения в России и мире, в лучшую сторону изменили облик любимого миллионами Московского зоопарка, убрав лишнее, реконструировав старое и построив новое. С Вашим приходом зоопарк стал играть важную роль в программах по поддержанию биоразнообразия и сохранения редких видов животных. Вы организовали то, в чем так нуждалось зоопарковское сообщество,— Академию Московского зоопарка, где учатся и повышают квалификацию, осваивают новые методики сотрудники зоопарков всей России и не только ее. И самое главное — с Вашим приходом был совершен настоящий прорыв в подходе к улучшению благополучия животных. Счастья и здоровья Вам, оставайтесь такой же молодой, атомно энергичной и красивой! Всегда Ваш, Иван Затевахин!

