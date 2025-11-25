WSJ назвала четырех возможных преемников Тима Кука во главе Apple

The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что аналитики и инвесторы уже обсуждают, кто может сменить Тима Кука на посту гендиректора Apple. По данным издания, чаще всего называют четыре кандидатуры. В самой компании отказались комментировать эту информацию.

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Первый из возможных преемников, по данным WSJ, — операционный директор Apple Джон Тернус. Как отмечает издание, его назначение особенно вероятно, так как он занимается аппаратным обеспечением, что особенно важно для компании. Ранее Bloomberg уже называло его наиболее вероятным преемником.

Другой кандидат — старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги, который курирует, в том числе и разработки в сфере ИИ. Еще один вероятный преемник — старший вице-президент по сервисам Эдди Кью. Именно развитие сервисов и создание вокруг гаджетов Apple экосистемы часто называют важнейшим достижением господина Кука. Кроме того, как отмечает WSJ, господин Кью играет важную роль в переговорах о приобретении других компаний. Четвертый кандидат — старший вице-президент по международному маркетингу Грег Джозвяк. Его называют среди претендентов, потому что развитие бренда и маркетинг также очень важны для Apple.

WSJ отмечает, что 65-летний Тим Кук пока не собирается уходить со своего поста. Он возглавляет Apple уже 14 лет, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса. В последнее время руководство Apple все чаще критикуют за отставание от других хайтек-гигантов в сфере искусственного интеллекта.

Яна Рождественская