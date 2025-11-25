Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
WSJ назвала четырех возможных преемников Тима Кука во главе Apple

The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что аналитики и инвесторы уже обсуждают, кто может сменить Тима Кука на посту гендиректора Apple. По данным издания, чаще всего называют четыре кандидатуры. В самой компании отказались комментировать эту информацию.

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Первый из возможных преемников, по данным WSJ, — операционный директор Apple Джон Тернус. Как отмечает издание, его назначение особенно вероятно, так как он занимается аппаратным обеспечением, что особенно важно для компании. Ранее Bloomberg уже называло его наиболее вероятным преемником.

Другой кандидат — старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги, который курирует, в том числе и разработки в сфере ИИ. Еще один вероятный преемник — старший вице-президент по сервисам Эдди Кью. Именно развитие сервисов и создание вокруг гаджетов Apple экосистемы часто называют важнейшим достижением господина Кука. Кроме того, как отмечает WSJ, господин Кью играет важную роль в переговорах о приобретении других компаний. Четвертый кандидат — старший вице-президент по международному маркетингу Грег Джозвяк. Его называют среди претендентов, потому что развитие бренда и маркетинг также очень важны для Apple.

WSJ отмечает, что 65-летний Тим Кук пока не собирается уходить со своего поста. Он возглавляет Apple уже 14 лет, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса. В последнее время руководство Apple все чаще критикуют за отставание от других хайтек-гигантов в сфере искусственного интеллекта.

Яна Рождественская

«Яблочная» корпорация

В 1976 году у молодых американцев Стива Джобса (слева) и его школьного товарища Стива Возняка возникла идея создания персонального компьютера. Возняк, работавший на тот момент инженером в Hewlett-Packard, показал спроектированную модель «персоналки» руководству, однако компания не заинтересовалась его разработкой. Тогда 21-летний дизайнер видеоигр Стив Джобс предложил Возняку создать собственную компанию

Фото: ТАСС

Компания под названием Apple Computer была зарегистрирована 1 апреля 1976 года. Первым рабочим местом фирмы стал гараж, принадлежавший приемным родителям Джобса. Там молодые люди с утра до ночи трудились над созданием персонального компьютера, который был выпущен в том же году и получил название Apple I (на фото). Он представлял собой плату, к которой отдельно подключались питание, монитор и клавиатура

Фото: AP / Ben Margot

К 1977 году при финансовой поддержке бывшего администратора Intel Майка Маркуллы, который вложил в компанию $250 тыс., взамен получив 30% акций, Apple превратилась в корпорацию

Фото: Reuters / Kimberly White

Фото: AP / Paul Sakuma

Фото: AP / Lennox McLendon

Фото: AP

В 1984 году Стив Джобс представил компьютер Macintosh, ставший первым ПК, использующим графический интерфейс: пользователь мог управлять компьютером, кликая мышью по элементам меню, не вводя сложные комбинации на клавиатуре
На фото: кадр из рекламы Macintosh, 1984 год

Фото: Apple

Фото: AP / Paul Sakuma

Фото: AP / Ben Margot

Фото: AP

Фото: AP / Paul Sakuma

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Фото: Patrick Sison / AP

Фото: Apple Inc.

Фото: Loren Elliott / Reuters

Фото: Reuters / Christian Charisius

