Нижегородские власти допустили заключение договора КРТ по «Воднику» без торгов

Реновация территории, включающей стадион «Водник», в Нижнем Новгороде планируется по механизму комплексного развития территории (КРТ) по инициативе правообладателя. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на прямой линии 25 ноября 2025 года рассказал, что с 2020 года требовал от городских властей найти инвестора, и теперь они его нашли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Механизм КРТ по инициативе правообладателя не предполагает проведения торгов на право реализации проекта, если правообладатель участка согласится на условия КРТ, предложенные властью.

В ответ на претензии нижегородки, что у проекта с «Водником» есть бенефициар, губернатор сказал, что у инвестора социальные обязательства будут больше, чем у остальных проектов КРТ в городе. Кроме того, перед ним стоит обязательство сначала создать спортивные объекты, а потом уже строить жилье. Глеб Никитин добавил, что на уже проведенных торгах по КРТ в городе определили оптимальную рыночную стоимость проектов, чтобы у инвесторов «не было сверхприбыли».

Ранее озвученную стоимость спортивной инфраструктуры в 2 млрд руб. губернатор назвал предварительной. Он не исключил, что она будет больше, и добавил, что эти финансовые риски хотелось бы снять с властей «не от бедности, а от целесообразности».

Также Глеб Никитин ответил на претензию об уменьшении футбольного поля. Он напомнил, что проект предполагает, кроме поля для детско-юношеского футбола, крытый комплекс с ледовой ареной и спортцентром. То есть, функционал «Водника» расширится.

«Хочется спросить у жительницы: она что ли в футбол играет там? В большой футбол? Если кто-то хочет играть в большой футбол, мы им дадим такие возможности, у нас такие возможности есть»,— высказался Глеб Никитин, напомнив, что поля для большого футбола есть в других районах города.

Проект КРТ будет включать и 800 парковочных мест, треть которых передадут муниципалитету. Для посетителей «Водника» обещают бесплатную парковку.

Глеб Никитин отметил также, что настоял на восстановлении исторической входной группы стадиона: изначально ее в проекте не было.

Ирина Швецова