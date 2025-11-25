В Пермском крае сократят часы продажи алкоголя

С 1 марта 2026 года в Пермском крае сократят разрешенное время продажи алкоголя. Магазины смогут реализовывать спиртное с 8:00 до 22:00 по местному времени, уточняется в постановлении краевого правительства.

Документ 20 ноября подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. Сейчас алкоголь в Пермском крае продают с 8:00 до 23:00.

В начале ноября пермские алкомаркеты поддержали запрет на розничную продажу алкоголя с 22:00 до 8:00. В оценке соответствующего постановления правительства участвовали восемь организаций — «Бета-Пермь», управляющее магазинами «Красное и белое», «Лио-Трейд», владелец сети «ЛиоН», а также Пермский краевой союз потребительских обществ. Публичные консультации по этому поводу проходили с 16 по 29 сентября.