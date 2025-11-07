Пермские алкомаркеты поддержали сокращение времени продажи алкоголя до 22 часов
Министерство экономического развития опубликовало результаты оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проекта постановления правительства, согласно которому планируется установить запрет на розничную продажу алкоголя с 22 часов вечера до 8 утра. Согласно заключению ОРВ, публичные консультации по проекту проводились с 16 по 29 сентября 2025 года. Отзывы на проект поступили от восьми организаций. В том числе «положительные» отзывы направили потенциальные адресаты правового регулирования: ООО «Бета-Пермь», ООО «Лио-Трейд», Пермский краевой союз потребительских обществ. Стоит отметить, что ООО «Бета-Пермь» занимается розничной продажей алкоголя в магазинах «Красное и белое», а ООО «ЛиоН-Трейд» управляет сетью «ЛиоН».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В то же время, как говорится в документе, избыточными введение новых ограничений посчитали Ассоциация производителей пива, солода и напитков, ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», Ассоциация малоформатной торговли, межрегиональная общественная организация «Эксперты за цивилизованный рынок».
Тем не менее в заключении ОРВ говорится, что в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Напомним, планируется внести изменения в постановление 2011 года «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Его предполагается дополнить пунктом следующего содержания: «Продажа алкогольной продукции с 22:00 до 08:00 по местному времени».
Изменения разработаны краевым минпромторгом. Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В качестве примеров указано, что розничная продажа алкоголя в период с 20–22 часов вечера до 8, 9, 10 и даже 11 часов утра не допускается в Республике Коми, Республике Адыгея, Республике Калмыкии, Оренбургской, Белгородской областях.