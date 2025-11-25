Молдавия вызвала посла России после появления БПЛА в небе над республикой

Посол России в Кишиневе Олег Озеров вызван в МИД Молдавии после того, как шесть опознанных БПЛА пересекли границу республики. Встреча назначена на 26 ноября в 14:00 по местному времени (15:00 мск), заявили в пресс-службе молдавского МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Кишиневе Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Посол России в Кишиневе Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, инцидент представляет серьезный риск для безопасности граждан страны. Министерство решительно осуждает грубое нарушение воздушного пространства республики. По данным пресс-службы, один из дронов упал в населенном пункте Нижние Кугурешты на севере республики.

Сегодня Минобороны Молдавии сообщало о шести БПЛА в небе над республикой. Сведений о нанесенном ущербе в ведомстве не приводили. Объектов, представляющих угрозу местным жителям, полиция также не обнаружила.