Минобороны Молдавии сообщило о пролете шести неопознанных БПЛА над республикой

Утром 25 ноября в небе над Молдавией были обнаружены шесть беспилотников. По данным Минобороны республики, дроны пересекли воздушную границу незаконно, их происхождение определить не удалось.

БПЛА обнаружили в районах Кагул, Оргеев, Дондушень, Флорешты, а также в окрестностях городов Вадул-луй Водэ и Бендеры, уточнили в молдавском военном ведомстве, передает ТАСС. На территории обнаружения дронов проводится проверка. Пока никаких объектов, угрожающих безопасности граждан, не найдено.

Один из беспилотников, заявили в пресс-службе полиции Молдавии, заметили в направлении Виноградовка — Вулканешты в южной части республики. Он якобы двигался в сторону Румынии. Соседнее государство сразу уведомили о возможном нарушении воздушного пространства.

На прошлой неделе граничащая с Молдавией Румыния подняла в воздух истребители из-за угрозы беспилотников. Тогда дроны не пересекли границу страны, и самолеты вернулись на базу.