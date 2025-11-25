К вице-губернатору Ростовской области Окуневу подали антикоррупционный иск

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура направила в Гагаринский районный суд Москвы антикоррупционный иск к вице-губернатору Ростовской области Владимиру Окуневу. Претензии надзорного ведомства связаны с теневым автобизнесом, которым незаконно занимается чиновник. Так, у него обнаружили 37 грузовиков и полуприцепов.

Ответчиками по иску также выступают бывший заместитель вице-губернатора Светлана Шаповалова, их родственники и доверенные лица. Надзор установил, что господин Окунев и госпожа Шаповалова в 2016 году создали компании «Траснеруд-Юг» и «Строитель» и оформили их на родственников. Затем ответчики купили 37 грузовиков и стали сдавать их в аренду подконтрольным фирмам. Впоследствии компаниям помогли выиграть в госзакупках, в том числе проводимых «Ростовавтодором».

Полученные от автобизнеса деньги вложили в коммерческую и жилую недвижимость. Всего вице-губернатор и его заместитель за более чем 14 лет купили 64 актива общей стоимостью свыше 369,2 млн руб. По версии прокуроров, за это время теневой доход Владимира Окунева и его семьи достиг 219,4 млн руб., а доход Светланы Шаповаловой — 212 млн руб.

Владимир Окунев с конца 2020 года занимал пост министра транспорта Ростовской области. С ноября 2021 года по апрель 2024 года он совмещал эту должность с должностью вице-губернатора. До этого чиновник возглавлял «Ростовавтодор», работал в строительных и дорожно-транспортных организациях региона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вице-губернатор вложился в грузоперевозки».

Никита Черненко