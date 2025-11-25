Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков представил новый альбом с архивными записями

Фронтмен группы «Ноль» Федор Чистяков выпустил в свет новый альбом, в котором представлены уникальные записи коллектива 1980-х годов. При этом в издании есть и более поздние песни, но совсем редкие, отметил в интервью «Ъ» сам музыкант.

В частности, в трек-листе альбома представлены такие композиции как «Интродукция», «Вперед, болты», «Мы идем пить квас», «Коммунальные квартиры», «Наши лица», «Школа жизни», «На 90 градусов ниже нуля», а также песня «СПИД», единственная запись которой вошла в сборник, и «Я уже человек», записанная звукорежиссером Андреем Тропилло на концерте в ДК «Нива» в поселке Шушары. В этом виде песни больше никогда не звучали и не записывались.

Как рассказал господин Чистяков, идея выпустить такой альбом родилась у него после публикации на YouTube съемки, сделанной в 1987 году немецкой компанией H2O для документального фильма о русском рок-н-ролле, в котором участвовали «Аукцыон», АВИА, «Ночной проспект», «Звуки Му», «Аквариум» и другие группы.

Подробнее о новом альбоме «Ноля» — в интервью Федора Чистякова «Ъ» «Парень в русской рубахе орет, баян рвет!».

Андрей Цедрик