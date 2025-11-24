«Парень в русской рубахе орет, баян рвет!»

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков выпустил сборник архивных записей «На троих». О том, как эти записи появились, и о том, зачем издавать их сегодня, музыкант рассказал Игорю Гаврилову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— «На троих» — это новый альбом группы «Ноль»?

— Наоборот, это неслучившийся первый альбом «Ноля». Если быть точным — концертный сборник с песнями, сыгранными в 1987–1988 годах тремя музыкантами. Поющий баянист, барабанщик и бас-гитарист.

— Как я понимаю, состав этот — уникальный по любым меркам.

— Я не знаю, играет ли кто-нибудь на данный момент таким же образом, но на тот момент, видимо, аналогов не было. В юности я допускал, что в рок-музыке может где-то присутствовать баян, скажем, ради шутки, но чтобы вообще без гитары! Играть с гитарой довольно просто, потому что есть множество штампов, множество готовых решений. А вот как приспосабливать баян вот к этому всему… Нужна была серьезная изобретательность, чтобы делать музыку, которая звучала бы как-то полноценно. Мне эта мысль казалась очень странной, я до конца с ней примириться не мог. А играть вот таким образом, втроем,— это была идея ленинградского продюсера Андрея Тропилло. Когда мы пришли к нему в самом начале, группа еще даже не называлась «Ноль». Тогда были сделаны демоверсии, которые изданы под названием «Scrap». И в них присутствовала гитара. А когда я написал под баян рок-н-ролл «Инвалид нулевой группы», я боялся как-то всерьез его кому-то показывать. Но когда это услышал Андрей Тропилло, он сказал: «На гитаре вообще не надо играть, надо играть на баяне». И с этого момента началась разработка именно такого стиля.

— Что именно вошло в альбом?

— Есть песни, известные по более поздним записям, но есть и совсем редкие треки. В трек-листе альбома — «Интродукция», «Вперед, болты», «Мы идем пить квас», «Коммунальные квартиры», «Наши лица», «Школа жизни», «На 90 градусов ниже нуля», а также песня «СПИД», единственная запись которой вошла в сборник, и «Я уже человек», записанная Андреем Тропилло на концерте в поселке Шушары, в ДК «Нива». В этом виде песни больше никогда не звучали и не записывались.

— Концерт в Шушарах — он же какой-то прямо легендарный, если я не ошибаюсь?

— В тот период студия Андрея Тропилло, о которой знают благодаря альбомам ленинградских рок-групп, не функционировала. Андрей записывал концерты, используя для этого тонваген фирмы «Мелодия». На этой передвижной студии были сделаны многие записи, которые впоследствии легли в основу известных альбомов: «БлокАда» «Алисы», «Оттепель» ДДТ... А Шушары — это такой населенный пункт в Пушкинском районе Ленинградской области. В мае 1987 года Андрей организовал там фестиваль «Рок-Нива». Собственно, он и был организован для того, чтобы записать и снять самые актуальные группы того времени — «Алису», ДДТ, «Телевизор» и другие. Но в альбом «На троих» вошли записи и с других концертов «Ноля». Например, с первого концерта в Ленинградском рок-клубе.

— А почему вообще возникла мысль выпустить такой альбом именно сейчас?

— Это интересная история. Недавно я опубликовал на своем YouTube-канале съемку, сделанную в 1987 году немецкой компанией H2O для документального фильма о русском рок-н-ролле. В этом же фильме участвовали «Аукцыон», АВИА, «Ночной проспект», «Звуки Му», «Аквариум» — много кто. Для этого фильма немцы сняли Дом культуры в Парголово, установили мобильную студию звукозаписи, расставили приборы, разложили кабели и прочее. И в результате вышел не только фильм, но и виниловый диск «Dawai Rock’n’roll». Съемку группы «Ноль», сделанную для этого фильма, я выложил не так давно. И посыпались такие комментарии! «О, как здорово! Какая запись! Как вообще круто звучит!» Понимаете, комментарии были в основном о звучании, об уровне игры. Не про тексты, не про имидж. Это была ровно противоположная оценка по отношению к тому, к чему мы привыкли. Потому что, когда группа «Ноль» появилась в 86-м году, там в основном комплименты были насчет текстов, насчет моего образа: «Парень в русской рубахе орет, баян рвет!» Про музыкальные решения мало кто вообще тогда говорил. И я сам тогда стремился поскорее обзавестись гитаристом, чтобы сделать звук «жирнее».

А сейчас, когда люди стали комментировать тогдашний состав, у меня появилось такое чувство, что это была очень крутая музыкальная идея, просто она не была по достоинству оценена даже нами самими.

А теперь захотелось отразить весь этот период в каких-то лучших тейках из того времени.

— Мне кажется, это очень важная в целом вещь. Наступает период, когда отечественная музыка второй половины 80-х заново переосмысливается именно с точки зрения музыкальной составляющей, и не все из той поры было таким уж вторичным по отношению к Западу.

— Я рад, что не меня одного такие мысли посещают. Долгие годы, даже десятилетия русскоязычные рок-группы оценивались прежде всего по тому, насколько смелая и даже революционная у них поэзия, насколько крутые и харизматичные ребята на сцене. И как-то по умолчанию считалось, что в музыкальном смысле ценность этих групп приближается к уровню самодеятельности — но в принципе можно им это простить, потому что ведь это были песни протеста. Реакция на видео «Ноля» всему этому полностью противоречит. Так что альбом «На троих» выходит в правильное время.