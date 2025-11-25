В Челябинске завершают обустройство выделенной полосы на улице Братьев Кашириных

Подрядчик заканчивает обустраивать выделенную полосу на улице Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до Северо-Крымской протяженностью 1,5 км. Она соединит имеющиеся полосы для общественного транспорта в общую сеть, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в telegram-канале.

Интенсивность движения автобусов и маршруток по улице Братьев Кашириных составляет до 97 единиц транспорта в час, или один раз в 40 секунд. Это крайне высокий показатель, подчеркивает Александр Егоров, и благодаря приоритетному движению пассажиры более 15 маршрутов, включая самый популярный городской автобус №64, смогут проехать этот участок быстрее. Выделенная полоса действует также на правоповоротном дублере.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в этом году в Челябинске организуют восемь новых участков выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью 12,4 км. За последние пять лет было обустроено 35,5 км.

Виталина Ярховска