Что Генпрокуратура требует изъять по делу Владимира Окунева

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ порядка 30 объектов недвижимости общей площадью 20 тыс. кв. м, среди них девять земельных участков и три жилых дома в Ростовской области, десять квартир (пять в Ростове-на-Дону, пять в Москве), восемь машино-мест, а также баня в селе Пешково (Ростовская область).

Из движимого имущества надзорное ведомство просит изъять 24 автомобиля: ГАЗ-69 1972 года выпуска, Genesis G90 (2018), BMW X6 (2021), Toyota Land Cruiser 300 (2024), шесть грузовиков «КамАЗ» и «МАЗ», автогудронатор ЗИЛ 130, самосвал СДК и другие. Кроме того, в списке значатся два мотоцикла: «Днепр» МТ-11 1985 года выпуска и JAWA 350 OHC (2019).