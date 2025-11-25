ЦСКА усилился шестикратным чемпионом Сербии по баскетболу Лукой Митровичем

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с сербским центровым Лукой Митровичем. Соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее 32-летний Лука Митрович выступал за белградскую «Црвену Звезду», в составе которой стал шестикратным чемпионом Сербии и пятикратным победителем Адриатической лиги. В прошлом сезоне он провел 25 матчей Евролиги, в среднем набирая 5,6 очка за игру и делая 2,9 подбора и 1 передачу. Также на счету сербского центрового 27 встреч в Адриатической лиге (6,9 очка, 4,2 подбора, 1,4 передачи).

На протяжении карьеры Митрович выступал за немецкий «Брозе Бамберг», испанские «Мурсию» и «Манресу», израильский «Хапоэль» и черногорскую «Будучност». На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года игрок был выбран клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс» под общим 60-м номером.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе команды 10 побед и 2 поражения.

Таисия Орлова