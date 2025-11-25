СКР возбудил дело после удара ВСУ по югу России

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после ночного удара украинских беспилотников по Краснодарскому краю и Ростовской области. В результате атаки в регионах погибли и пострадали мирные жители, были повреждены дома и социальные объекты. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным следствия, в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области погибли три мирных жителя. Пострадали еще несколько человек. В Краснодарском крае ранения получили шесть гражданских. БПЛА также повредили дома и объекты социального назначения в регионах.

По информации Минобороны России, в ночь на 25 ноября средства ПВО уничтожили 76 беспилотников над территорией Краснодарского края, и еще 16 — над Ростовской областью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об одном погибшем и 10 пострадавших жителях Таганрога и Неклиновского района. Двое из них позже скончались в больницах.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону одним из самых продолжительных и массированных. По его данным, повреждения получили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, самая сложная обстановка сложилась в Геленджике и Новороссийске. В последнем пострадали четыре человека, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов.

Никита Черненко