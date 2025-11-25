Tefal помирилась с Артемием Лебедевым и не стала взыскивать с него 2 млн рублей

Французская Tefal заключила мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым. До этого компания требовала в суде взыскать с господина Лебедева 2 млн руб. компенсации. Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу, следует из данных картотеки суда.

Иск Tefal подала в апреле. Сначала единственным ответчиком по нему был господин Лебедев. Позже соответчиками стали петербургское АО «Нева металл посуда» (НМП) и Павел Минаичев. Они также стали участниками мирового соглашения. В материалах суда утверждается, что АО «НМП» «допустило заказ и распространение недопустимого рекламного материала», а господин Минаичев подготовил этот материал с нарушением закона о рекламе и об интеллектуальной собственности и допустил его распространение, передает «РИА Новости».

Аналогичный иск французский производитель подал против актера Вячеслава Манучарова. Компания просила взыскать 1 млн руб. компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков — российского и международного. Еще 1 млн руб. компания запрашивала как компенсацию за причинение ущерба деловой репутации. В качестве третьих лиц привлечены АО «НМП» и индивидуальный предприниматель Денис Елышев. Рассмотрение дела продолжается.

Компания зарегистрировала международный товарный знак Tefal в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг, его действие рассчитано до 2034 года. Российский бренд с таким же названием был оформлен в 1967 году и действует до 2027-го, пишет «РИА Новости». Он зарегистрирован для товаров единственного класса, таких как кухонные принадлежности.