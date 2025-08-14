Tefal требует по 2 млн рублей от дизайнера Лебедева и актера Манучарова

Французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил два иска в арбитражный суд Москвы. Он требует взыскать по 2 млн руб. с дизайнера Артемия Лебедева и актера Вячеслава Манучарова.

Оба заявления поступили в суд в апреле. В иске к господину Манучарову компания просит взыскать 1 млн руб. компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков – российского и международного. Также Tefal требует компенсацию за причинение ущерба деловой репутации на аналогичную сумму. Третьим лицом заявлено петербургское АО «Нева металл посуда». В иске к господину Лебедеву также содержится требование о взыскании компенсации, третьим лицом указано то же АО.

Компания зарегистрировала международный товарный знак Tefal в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг, его действие рассчитано до 2034 года. Российский бренд с таким же названием был оформлен в 1967 году и действует до 2027-го, пишет «РИА Новости».