Избрали главу Каслинского округа

Собрание депутатов Каслинского муниципального округа избрало главой округа Игоря Колышева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За кандидата проголосовали 14 присутствующих на сессии из 15 действующих депутатов. Игорь Колышев возглавлял Каслинский район с 2017 года. После преобразования района в округ он продолжит руководить муниципалитетом.

Кроме того, ранее главой Красноармейского округа стал Сергей Сергеев, Карталинского — Анатолий Вдовин, Увелького — Сергей Рослов. Все трое руководили до этого районами.

Виталина Ярховска