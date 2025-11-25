Лавров о ситуации вокруг мирного плана Трампа и отношениях с Европой и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Основные заявления главы МИДа — в материале «Ъ».

О мирном плане Трампа

Мирный план основывается «на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече». Если из документа «будет вымаран дух и буква Анкориджа», отношение России к документу изменится.

Москва получила план Трампа из 28 пунктов, но «по неофициальным каналам». Той версии, «о которой спекулируют СМИ», Россия пока от США не получала.

Россия готова «обсуждать конкретные формулировки» после согласования документа представителями Украины, США и Европы.

Об отношениях Европы, России и Украины