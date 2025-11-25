Лавров о ситуации вокруг мирного плана Трампа и отношениях с Европой и Украиной
Лавров: Москва получила план Трампа, но «по неофициальным каналам»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Основные заявления главы МИДа — в материале «Ъ».
О мирном плане Трампа
- Мирный план основывается «на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече». Если из документа «будет вымаран дух и буква Анкориджа», отношение России к документу изменится.
- Москва получила план Трампа из 28 пунктов, но «по неофициальным каналам». Той версии, «о которой спекулируют СМИ», Россия пока от США не получала.
- Россия готова «обсуждать конкретные формулировки» после согласования документа представителями Украины, США и Европы.
Об отношениях Европы, России и Украины
- У Европы были шансы участвовать в урегулировании, но она «провалилась по всем статьям».
- О посредничестве Франции и Германии в переговорах по украинскому урегулированию не может быть и речи.
- Европейские политики пытаются отвлечь внимание населения от полностью «провальной политики с точки зрения экономического, социального развития» обсуждением российско-украинского конфликта.
- Европейские политики занимаются сливами и утечками, чтобы подорвать достигнутые на Аляске договоренности.
- Россия предпочитает заниматься дипломатией, а не «трепать языком».
- Белоруссия сыграла «очень важную роль» в урегулировании украинского конфликта.