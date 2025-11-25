Правительство поддержало законопроект о квотах на иномарки частных таксистов

Правительство России поддержало законопроект о праве таксистов использовать в работе личные автомобили любого производства, включая иномарки, без учета требований локализации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух источников, ознакомленных с решением. Предлагается предусмотреть квоту не менее 25% от общего числа машин в региональном реестре, право будет действовать до 1 января 2033 года.

Согласно законопроекту, физлица смогут включать свои машины в региональные реестры такси без учета норм локализации, если транспортное средство находится в собственности владельца более полугода и владелец пользуется автомобилем без привлечения третьих лиц. Как сообщил источник, такое решение принято для «поэтапного и сбалансированного перехода к требованиям локализации».

Также в законопроекте предлагается закрепить полномочия Министерства транспорта ежегодно устанавливать такие квоты для всех регионов, но критерии и порядок их определения законопроектом не предусмотрены. Для расчета лимита на следующий год, отметил источник, предполагается использовать количество автомобилей, внесенных в реестр по состоянию на 28 февраля 2026 года. С 2027 года квоты будут определять по числу зарегистрированных машин по состоянию на конец предыдущего года, добавил он.

По словам собеседников издания, правительство поддержало законопроект, отметив необходимость прописать критерии установления квот и уточнить понятия «региональная квота», «нераспределенный объем квот», «обновление квотных лимитов».

13 мая Госдума приняла закон о локализации автомобилей для такси. С 1 марта 2026 года в большинстве регионов России для включения в реестр такси машина должна иметь 3,2 тыс. баллов локализации либо быть выпущена по СПИК, заключенному в 2022–2025 годах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Русские шашечки».