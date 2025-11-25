Макрон: только европейцы могут распоряжаться замороженными российскими активами

Правом распоряжаться замороженными активами России обладают только европейские страны, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Поскольку эти деньги находятся в ЕС и включены в европейский план, подчеркнул он, окончательное решение об их использовании должны принимать страны объединения.

Как добавил господин Макрон, ЕС следует обсудить, что делать с российскими активами и обеспечить безопасность европейцев. «По итогам этих обсуждений мы все вместе должны сказать об этом России»,— сказал французский президент в эфире RTL.

В изначальной версии мирного плана США, писал Bloomberg, был пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины. По нему США получили бы 50% прибыли от этих денег, однако позднее пункт исключили из новой редакции документа.