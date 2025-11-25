Около 30 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара ВСУ

Почти 30 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества после удара вооруженных сил Украины по объектам электроэнергетики. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, украинская армия наносила массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в северо-западной части Запорожской области. Всего зафиксировано более 30 ударов, часть оборудования повреждена.

«Из-за ударов противника поврежден один из ключевых объектов электроснабжения. В результате более 28 тыс. абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения. Восстановительные бригады приступили к работе на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы»,— сообщил господин Балицкий.

Он попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации, отметив, что энергетики прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.

Ранее на Запорожской атомной электростанции произошло отключение одной из линий электропередачи, снабжающих станцию.

Александр Дремлюгин, Симферополь