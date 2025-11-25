Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Плющенко подал детскому омбудсмену жалобу на мать фигуристки Костылевой

Тренер фигуристки Елены Костылевой Евгений Плющенко направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Об этом двукратный олимпийский чемпион сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, госпожа Костылева применяла к 14-летней дочери физическую силу и неоднократно оскорбляла тренеров и спортсменов академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Материалы с доказательствами также были направлены в Федерацию фигурного на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что мать фигуристки «уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу», однако супруга господина Плющенко, продюсер Яна Рудковская «много раз вытаскивала ее из полиции» и «давала за нее поручительство». Ранее Ирине Костылевой было запрещено находиться на тренировочной арене академии за неоднократное нарушение правил поведения.

Елена Костылева тренируется под руководством Евгения Плющенко с апреля 2024 года. В прошлом сезоне она выиграла первенство России среди юниоров и стала победительницей финала серии Гран-при страны.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все