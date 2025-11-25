Плющенко подал детскому омбудсмену жалобу на мать фигуристки Костылевой

Тренер фигуристки Елены Костылевой Евгений Плющенко направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Об этом двукратный олимпийский чемпион сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, госпожа Костылева применяла к 14-летней дочери физическую силу и неоднократно оскорбляла тренеров и спортсменов академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Материалы с доказательствами также были направлены в Федерацию фигурного на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что мать фигуристки «уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу», однако супруга господина Плющенко, продюсер Яна Рудковская «много раз вытаскивала ее из полиции» и «давала за нее поручительство». Ранее Ирине Костылевой было запрещено находиться на тренировочной арене академии за неоднократное нарушение правил поведения.

Елена Костылева тренируется под руководством Евгения Плющенко с апреля 2024 года. В прошлом сезоне она выиграла первенство России среди юниоров и стала победительницей финала серии Гран-при страны.

Арнольд Кабанов